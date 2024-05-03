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12:43, 3 мая 2024Ценности

Анфиса Чехова показала последствия инъекции ботокса со словами «глаз упал»

Телеведущая Анфиса Чехова показала глаза разного размера после инъекции ботокса

Кадр: @achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала последствия инъекции ботокса со словами «глаз упал». Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость запечатлела себя в автомобиле по пути в косметологическую клинику в Дубае. При этом она сняла солнцезащитные очки и продемонстрировала глаза разного размера. «Один глаз у меня, как прежде, большой, а второй будто не выспался или не проснулся», — заявила автор видео.

Так, звезда отметила, что с помощью упомянутого препарата пыталась выровнять находящиеся на разных уровнях брови у косметолога и столкнулась с подобным осложнением. В то же время в клинике в ОАЭ ей ввели антидот, сделали стимуляцию микротоками и поставили мультивитаминную капельницу, чтобы решить возникшую проблему с внешним видом.

В апреле Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения на 30 килограммов.

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      Карина Черных
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