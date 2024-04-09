46-летняя Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения на 30 килограммов

Российская телеведущая Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения на 30 килограммов. Соответствующее интервью появилось в программе эстрадного артиста Павла Воли «Шоу Воли» в Rutube.

46-летняя звезда появилась в студии в ярко-желтом платье с короткими рукавами. При этом она рассказала, что смогла сбросить лишний вес без диет и изнуряющих тренировок.

«Секрет, который я рассказываю всем женщинам: силы воли не было в этом похудении. Я не насиловала себя диетами и спортом, но занималась психологическими и духовными трансформациями. Я перестала хотеть похудеть. Отказалась от навязчивой идеи», — рассказала Чехова.

При этом ведущая уточнила, что уже девять лет не употребляет сахар.

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