Атмосферу Марса обнаружили запертой

Science Advances: недостающая атмосфера Марса оказалась запертой в коре

Геологи Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что большая часть недостающей атмосферы Марса могла быть заперта в коре планеты, покрытой глиной. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Планетологи утверждают, что углекислый газ, некогда заполнявший атмосферу Марса, был поглощен глинистыми минералами на поверхности планеты. В частности, речь идет о смектитах — типе глины, способной захватывать и удерживать углерод в виде метана. Этот процесс мог происходить миллиарды лет назад, когда вода взаимодействовала с магматическими породами, постепенно связывая атмосферный углерод.

Исследователи разработали простую модель химических взаимодействий, основанную на том, как магматические породы взаимодействуют с углекислым газом в присутствии воды. Они рассчитали, что на поверхности Марса глины могли захватывать значительные объемы углерода, постепенно уменьшая концентрацию углекислого газа в атмосфере. По данным модели, до 1,7 бар углекислого газа могло быть связано в глинах, что эквивалентно 80 процентам исходной атмосферы планеты.

Более того, они установили, что если поверхность Марса покрыта слоем смектита толщиной 1100 метров, то этого объема глины достаточно для удержания большинства органических соединений на основе углерода, которые когда-то составляли атмосферу планеты. Это объясняет резкое истончение атмосферы Марса около 3,5 миллиарда лет назад, когда вода на планете испарилась, а углекислый газ исчез.

Ученые делают вывод, что атмосфера Марса, потерянная миллиарды лет назад, могла быть заключена в богатых глиной породах планеты, и этот углерод может однажды быть использован в качестве источника энергии для будущих марсианских миссий.