Автомобиль с россиянами сорвался с обрыва высотой более полукилометра

В Дагестане автомобиль с двумя людьми сорвался с обрыва высотой более полукилометра. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.
По информации полиции, трагедия произошла 25 сентября в Цумадинском районе региона. «28-летний местный житель (...) не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и (...) опрокинулся в обрыв высотой 600 метров», — рассказали подробности случившегося в ГАИ Дагестана.
Пассажиру авто удалось спастись, а водитель после падения не выжил.
Ранее сообщалось, что в селе Майск в Осинском районе Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.