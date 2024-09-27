Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 27 сентября 2024Россия

Автомобиль с россиянами сорвался с обрыва высотой более полукилометра

В Дагестане автомобиль с двумя людьми сорвался с высоты в 600 метров

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане автомобиль с двумя людьми сорвался с обрыва высотой более полукилометра. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

По информации полиции, трагедия произошла 25 сентября в Цумадинском районе региона. «28-летний местный житель (...) не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину и (...) опрокинулся в обрыв высотой 600 метров», — рассказали подробности случившегося в ГАИ Дагестана.

Пассажиру авто удалось спастись, а водитель после падения не выжил.

Ранее сообщалось, что в селе Майск в Осинском районе Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

      В МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела республики

      Автомобиль с россиянами сорвался с обрыва высотой более полукилометра

      Звезда «Чернобыля» погасил часть многомиллионного долга по алиментам

      Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

      Американская компания получит миллионы долларов на разработку экологичного цемента

      Разрушительная «Элен» подобралась к Флориде

      Харрис и Зеленский обсудили поддержку энергосистемы Украины

      В Запорожье заявили об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ

      Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ захотел отправиться в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше