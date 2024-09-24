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16:31, 24 сентября 2024Россия

В российском регионе КамАЗ снес шестилетнего велосипедиста и скрылся

В Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В селе Майск в Осинском районе Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, ребенок в российском регионе катался по улицам и резко свернул на дорогу — прямо под фуру.

Автомобилист уверяет, что выскочил из кабины и помог мальчику. А уехал только после того, как родители объявили, что с ребенком все в порядке. О ДТП он никому рассказывать не стал.

Водителя грузовика все же отыскали полицейские, сейчас по факту происшествия начали разбирательство. Школьник находится в больнице.

До этого стало известно, что в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. В результате одного человека спасти не удалось.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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