В российском регионе КамАЗ снес шестилетнего велосипедиста и скрылся

В Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся

В селе Майск в Осинском районе Иркутской области водитель КамАЗа снес шестилетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, ребенок в российском регионе катался по улицам и резко свернул на дорогу — прямо под фуру.

Автомобилист уверяет, что выскочил из кабины и помог мальчику. А уехал только после того, как родители объявили, что с ребенком все в порядке. О ДТП он никому рассказывать не стал.

Водителя грузовика все же отыскали полицейские, сейчас по факту происшествия начали разбирательство. Школьник находится в больнице.

До этого стало известно, что в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. В результате одного человека спасти не удалось.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.