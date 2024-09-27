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15:15, 27 сентября 2024Бывший СССР

Азербайджан предложил Армении изменить Конституцию для достижения мира

Баку предложил Еревану изменить Конституцию для достижения мира

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Азербайджан считает препятствием для достижения мирного соглашения с Арменией ее Конституцию, так как она ставит под вопрос территориальную целостность государства. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью газете La Repubblica.

По его словам, страны близки к миру как никогда ранее, но в Конституции Армении содержится указание на воссоединение с азербайджанскими территориями в Карабахе. Он добавил, что в Армении должен пройти референдум, в ходе которого народ бы показал, что не имеет притязаний на эти территории и выступил бы за изменение Конституции.

Он добавил, что милитаризация Армении должна быть «ответственной и пропорциональной». Таким образом он выразил озабоченность закупкой Ереваном во Франции ракет дальнего действия, которыми можно поражать азербайджанские территории. Гаджиев также признал, что межэтническую рознь преодолеть очень сложно и добавил, что предки многих азербайджанцев происходят с нынешних земель Армении, а Ереван «исторически был азербайджанским городом» до попадания в состав Российской империи.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран поблагодарили госсекретаря США Энтони Блинкена за организацию встречи.

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      Илья Таксюр
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