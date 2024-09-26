Азербайджан заявил о скором завершении работы над мирным договором с Арменией

Армения и Азербайджан завершат работу над мирным соглашением в кратчайшие сроки

Ереван и Баку договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели встречу в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они поблагодарили госсекретаря США Энтони Блинкена за организацию встречи.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября. Он заявил, что Ереван создает обстановку для продвижения мирного процесса.

