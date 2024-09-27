Байден ответил на вопрос про возможную попытку убийства Израилем генсека «Хезболлы»

Байден: США не знали про попытку убийства Израилем генсека «Хезболлы» Насруллы

США не знали про операцию Израиля в Бейруте, связанную с возможной попыткой убийства генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, заявил американский лидер Джо Байден. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», — подчеркнул Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о случившемся.

На вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией на Ближнем Востоке, Байден ответил, что «всегда беспокоится об этом».

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Насрулла не пострадал в результате массированного удара со стороны Израиля. По данным агентства, несколько арабских источников заявили, что генсек ливанского движения «находится в полном здравии».