Стало известно состояние генсека «Хезболлы» после израильского удара

Tasnim: генсек «Хезболлы» Насрулла не пострадал в результате израильского удара

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла не пострадал в результате массированного удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Источники в силовых структурах сопротивления заявили, что Хасан Насрулла находится в безопасном месте», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, несколько арабских источников также заявили, что генсек ливанского движения «находится в полном здравии». В публикации уточняется, что «Хезболла» намерена вскоре выпустить заявление относительно израильского удара.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

Израильский портал Ynet затем сообщил, что целью атаки мог быть Насрулла.