Названа возможная цель израильского удара по Бейруту

Ynet: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Насралла

Целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

«Целью атаки стал лидер организации Хасан Насралла, и Израиль пытается выяснить, был ли он там, и если да, то в каком он состоянии», — утверждается в публикации.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

По словам Хагари, штаб-квартира движения была намеренно построена под жилыми зданиями столицы Ливана.