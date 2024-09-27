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19:32, 27 сентября 2024Мир

Названа возможная цель израильского удара по Бейруту

Ynet: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту мог быть генсек «Хезболлы» Насралла

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

«Целью атаки стал лидер организации Хасан Насралла, и Израиль пытается выяснить, был ли он там, и если да, то в каком он состоянии», — утверждается в публикации.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

По словам Хагари, штаб-квартира движения была намеренно построена под жилыми зданиями столицы Ливана.

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      Елизавета Мытарева
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