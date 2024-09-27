Израиль заявил об ударе по главному штабу «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает РИА Новости.
«Только что ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла"», — заявил пресс-секретарь израильской армии.
По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута. Хагари добавил, что позднее будут обнародованы результаты удара.