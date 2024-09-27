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18:55, 27 сентября 2024Мир

Израиль заявил об ударе по главному штабу «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Emilie Madi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Только что ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла"», — заявил пресс-секретарь израильской армии.

По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута. Хагари добавил, что позднее будут обнародованы результаты удара.

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