Израиль заявил об ударе по главному штабу «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Только что ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла"», — заявил пресс-секретарь израильской армии.

По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута. Хагари добавил, что позднее будут обнародованы результаты удара.