Израиль нанес удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск

Минобороны Сирии: Израиль нанес удар по военному объекту в провинции Дамаск

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице Минобороны Сирии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Около 01:35 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав один из наших военных объектов на сирийско-ливанской границе близ населенного пункта Кфер-Ябус в провинции Дамаск», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, атака унесла жизни пяти сирийских военнослужащих, еще несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших не уточняется.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.