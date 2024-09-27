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09:29, 27 сентября 2024Мир

ВС России сбили израильские ракеты вблизи военной базы в Сирии

MWM: ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи российской военной базы в Сирии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сбили 13 израильских ракет вблизи российской военной баз в Сирии. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

Отмечается, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ранее не стреляли по израильским, турецким и западным ракетам, нарушавшим воздушное пространство Сирии.

Издание здание заявило, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты в окрестностях сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. О результатах атаки и нанесенном ущербе не сообщалось.

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      Семен Александров
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