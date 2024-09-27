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09:20, 27 сентября 2024Мир

Израиль атаковал объекты в Сирии вблизи российской военной базы

MWM: ВВС Израиля нанесли удар по Тартусув Сирии, где расположена база ВС РФ

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты в окрестностях сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена база Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

О результатах атаки и нанесенном ущербе не сообщалось.

Тартус является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов российского военного флота в Средиземноморье.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре вдоль границы между Сирией и Ливаном, которая, предположительно, предназначалась для передачи оружия шиитскому движению «Хезболла». В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжат наносить удары, чтобы «противодействовать попыткам шиитского движения переправлять оружие в Ливан с территории Сирии».

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      Виктория Кондратьева
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