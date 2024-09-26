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14:21, 26 сентября 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили об авиаударах вдоль границы Ливана и Сирии

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по инфраструктуре вдоль границы Сирии с Ливаном

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по инфраструктуре вдоль границы между Сирией и Ливаном, которая, предположительно, предназначалась для передачи оружия шиитскому движению «Хезболла». Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре вдоль сирийско-ливанской границы, которая используется для передачи оружия из Сирии "Хезболле" в Ливане, которое она использовала против израильских мирных жителей», — отмечается в публикации.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжат наносить удары, чтобы «противодействовать попыткам шиитского движения переправлять оружие в Ливан с территории Сирии».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ действовать в полную силу против «Хезболлы».

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      Дарья Устьянцева
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