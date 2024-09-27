Блогерша случайно засняла протаранившую ресторан машину

TikTok-блогерша случайно засняла, как машина протаранила ресторан в Огайо

TikTok-блогерша из американского штата Огайо с ником Welcometoearf случайно засняла, как машина протаранила ресторан. Об инциденте рассказал портал Dexerto.

Блогерша сидела в ресторане и снимала на камеру, как она пробует еду. Внезапно, когда машина протаранила заведение, раздался сильный грохот. Девушка со своим спутником отпрянула от телефона, который упал камерой вверх и продолжил съемку. В ролике слышны крики людей, в том числе самой блогерши, некоторые из них просят срочно вызвать экстренные службы, другие спрашивают окружающих, целы ли они.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 13 человек, их госпитализировали. Никто из них не получил травм, угрожающих жизни. Владелец ресторана заявил, что заведение закрыли на время разбирательств, и пообещал сотрудничать с полицией.

Ранее сообщалось, что филиппино-американский блогер и стример с ником Suspendas попал в аварию в прямом эфире. Он рассказал, что сильно ударился головой и мог получить сотрясение мозга.

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