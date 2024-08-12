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10:14, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

Автомобиль с блогером Suspendas попал в аварию в прямом эфире

Известный филиппино-американский блогер и стример с ником Suspendas попал в аварию в прямом эфире. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

Suspendas находился в транспортном средстве вместе с приятелем, стримером SamPanday и вел трансляцию. Когда произошло ДТП, он потерял равновесие и упал, его гаджет оказался на полу. Затем оба стримера вместе с другими пассажирами выбрались из машины.

Suspendas вскоре после аварии сообщил, что сильно ударился головой и мог получить сотрясение мозга. Его спутник получил незначительные травмы. Стример также заявил, что они с другом обратятся в больницу.

Ранее сообщалось, что на стримершу из Таиланда с ником Justketh в прямом эфире напали чайки. Девушка собиралась съесть сэндвич, когда на нее внезапно налетели птицы.

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      Маргарита Щигарева
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