Чайки напали на стримершу в прямом эфире и отобрали у нее обед

Чайки напали на стримершу Justketh и отобрали у нее обед в прямом эфире

Чайки напали на стримершу из Таиланда с ником Justketh в прямом эфире, когда девушка попыталась съесть сэндвич, и отобрали у нее обед. Об этом сообщает Dexerto.

Justketh вела трансляцию из Венеции. Девушка присела у одного из каналов, чтобы перекусить сэндвичем, однако вскоре на нее налетела чайка и опрокинула камеру. Стримерша закричала и выбросила остатки сэндвича, на еду тут же бросились другие птицы.

За инцидентом наблюдали прохожие, один из них подошел к стримерше и попытался отпугнуть чаек. Другой незнакомец также спросил, все ли с девушкой в порядке, она ответила утвердительно.

Ранее сообщалось, что стример YourRage из США получил серьезную травму глаза во время прямого эфира, когда колол дрова. Топор попал ему в глаз, мужчину отвезли в больницу.