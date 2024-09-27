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08:50, 27 сентября 2024Силовые структуры

Блогеру Кацу пригрозили уголовным делом

Блогеру Кацу пригрозили уголовным делом за несоблюдение обязанностей иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Против блогера Максима Каца (внесен Минюстом в реестр иноагентов) могут завести уголовное дело из-ща несоблюдения обязанностей иноагента. Этим пригрозил неназванный источник РИА Новости в правооханительных органах.

«Сейчас в отношении Каца проводится проверка из-за неоднократного несоблюдения им обязанностей иноагента», — уточнил собеседник агентства.

Блогер может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 330.1 УК РФ. По словам источника, на Каца уже было составлено два административных протокола, он обязан выплатить штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей. Но вопреки всему иноагент не ставил на свои посты в Telegram обязательную маркировку.

Минимальное наказание по статье 330.1 УК РФ — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет тюремного заключения.

Ранее были опубликованы расценки на рекламу у покинувших Россию блогеров. Среди имен в списке оказался и прайс Максима Каца — его услуги стоят в зависимости от разновидности от 30 тысяч до 61 тысячи рублей.

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      Александра Синицына
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