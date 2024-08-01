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16:30, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты расценки на рекламу у покинувших Россию блогеров

360: раскрыты расценки на рекламу у покинувших Россию блогеров-иноагентов

Фото: Leon Bublitz / Unsplash

Покинувшие Россию популярные блогеры-иноагенты продолжают привлекать рекламодателей. В распоряжении портала 360 оказался прайс с ценами на их услуги.

Так, самой популярной и дорогой площадкой является YouTube. Максимально высокие тарифы на платформе у комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов). За интеграцию в свой ролик он просит 20 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей), а в случае, если клиент предоставляет готовое видео, то цена составит 12 тысяч долларов (почти 1,04 миллиона рублей).

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) предлагает рекламодателям полный спектр услуг. Так, за закрепленный комментарий в сообществе он попросит 550 долларов, или 47,5 тысячи рублей, а за специальный проект — 55 650 долларов, или 4,8 миллиона рублей. Готовый ролик блогер разместит за 4550 долларов, или почти 400 тысяч рублей, а интегрирует рекламируемый товар в свое видео за 8950 долларов, или более 770 тысяч рублей.

Основной площадкой для заработка YouTube сделал и Максим Кац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), однако его расценки оказались гораздо ниже. Так, закрепленный комментарий или пост в сообществе обойдется в 350 (30 тысяч рублей) или в 650 долларов (56 тысяч рублей). Интеграция в снятое блогером видео стоит 7050 долларов (61 тысяча рублей), а вставка готового ролика — 4750 долларов (41 тысяча рублей).

Кроме того, Кац предлагает клиентам расширенную интеграцию видео по согласованной теме стоимостью 9750 долларов (84 тысячи рублей) или интеграцию в нестандартном формате за 10 050 долларов (87 тысяч рублей).

Ранее Поперечный заявил, что оспорит статус иностранного агента.

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