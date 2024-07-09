Комик Поперечный оспорит статус иноагента

Комик Данила Поперечный заявил, что будет оспаривать статус иноагента

Российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оспорит статус иностранного агента. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube.

«Естественно, я буду оспаривать в суде статус иноагента», — сказал юморист. При этом он счел низкой вероятность того, что его исключат из реестра.

Поперечный также посетовал на ограничения, которые накладывает на него признание иноагентом. По словам юмориста, этот статус лишает его основного заработка, поскольку российским компаниям запрещено размещать рекламу у иноагентов.

Минюст включил Поперечного в перечень иноагентов 14 июня. По данным министерства, комик выступал респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный с женой, блогершей и моделью Полиной Чистяковой переехали в Лос-Анджелес. Они объяснили, что выбрали для жизни этот город, так как там жили многие их знакомые и друзья.