Данилу Поперечного признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом комика Данилу Поперечного

Министерство юстиции России обновило реестр лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, Минюст признал иноагентом комика и видеоблогера Данилу Поперечного. В публикации уточняется, что Поперечный выступал респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Кроме того, он участвовал в создании материала для иноагента.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации», — сообщили в Минюсте.

Ранее Поперечный переехал в США. Он признался, что недавно на месяц приезжал в Россию. Блогер решил купить собственное жилье в Лос-Анджелесе в ипотеку.