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19:13, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный комик приехал в Россию из США и удивился одной особенности

Кадр: видео Данила Поперечный / YouTube

Популярный российский комик и блогер Данила Поперечный, переехавший в США, заявил, что недавно на месяц приезжал в Россию. В эфире шоу «Слишком поздно», запись которого доступна на YouTube, он назвал одну особенность в родной стране, которая его удивила.

«Вещь, которая меня очень повеселила, за все время, за весь месяц, пока я был в России и заказывал такси, ко мне ни разу не приехала машина, марку которой я бы знал. (...) Я вам скажу более — наверное, ни разу не приехала машина с одинаковым названием», — рассказал Поперечный.

Комик отметил, что после того как европейские компании ушли из России, в стране стало много азиатских машин. «Сейчас ты вызываешь такси и написано: "К вам приедет Nexia. (...) Вас ожидает черный Hongqi". (...) Я даже не прикалываюсь, это настоящие названия машин, теперь вот так вот», — добавил он.

Ранее Поперечный рассказал об участии в украинской версии телешоу «Интуиция». Юморист признался, что во время съемок оказался в неловкой ситуации и испытал стыд.

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      Олег Давыдов
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