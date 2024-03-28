Популярный комик приехал в Россию из США и удивился одной особенности

Популярный российский комик и блогер Данила Поперечный, переехавший в США, заявил, что недавно на месяц приезжал в Россию. В эфире шоу «Слишком поздно», запись которого доступна на YouTube, он назвал одну особенность в родной стране, которая его удивила.

«Вещь, которая меня очень повеселила, за все время, за весь месяц, пока я был в России и заказывал такси, ко мне ни разу не приехала машина, марку которой я бы знал. (...) Я вам скажу более — наверное, ни разу не приехала машина с одинаковым названием», — рассказал Поперечный.

Комик отметил, что после того как европейские компании ушли из России, в стране стало много азиатских машин. «Сейчас ты вызываешь такси и написано: "К вам приедет Nexia. (...) Вас ожидает черный Hongqi". (...) Я даже не прикалываюсь, это настоящие названия машин, теперь вот так вот», — добавил он.

Ранее Поперечный рассказал об участии в украинской версии телешоу «Интуиция». Юморист признался, что во время съемок оказался в неловкой ситуации и испытал стыд.