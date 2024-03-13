Популярный российский юморист рассказал о постыдной ситуации в украинском шоу

Популярный российский комик Данила Поперечный рассказал об участии в украинской версии телешоу «Интуиция». В видео, доступном на его YouTube-канале, юморист заявил, что во время съемок оказался в неловкой ситуации и испытал стыд.

По словам Поперечного, его пригласили поучаствовать в викторине в качестве актера. Игроки должны были угадать, представителя какой профессии изображает Поперечный. Авторы шоу предложили юмористу предстать в образе мультипликатора.

«[Создатели шоу] решили, что, чтобы было понятнее, что я мультипликатор, меня надо нарядить как Незнайку. (...) Мне дали странный клетчатый костюм огромный, зачесали мне волосы назад», — посетовал артист. К необычному реквизиту организаторы также добавили очки с массивной квадратной оправой.

Поперечный поиронизировал над тем, что в таком наряде стал сам выглядеть как нарисованный персонаж.

Ранее Поперечный, переехавший в США, раскритиковал местный фастфуд. Он заявил, что в меню американского «Макдоналдса» нет некоторых популярных позиций, а в KFC не продают куриные крылья.