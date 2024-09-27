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01:32, 27 сентября 2024Россия

Бойцы «Ахмата» сожгли пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Алаудинов: бойцы «Ахмата» сожгли пункт управления БПЛА в Курской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы спецназа «Ахмат» сожгли пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, российские военные обнаружили позицию противника севернее Мартыновки, зафиксировали находящихся там операторов БПЛА и нанесли удар. «Хорошо поработали ребята в общей сложности на суджанском направлении, без особых происшествий», — добавил офицер.

Командир «Ахмата» также заявил о продвижении на кореневском направлении и на донецком направлении по нескольким участкам. Ситуацию в Белгородской и Брянской областях он оценил как стабильную.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезные потери. По его словам, нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело.

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      Марина Совина
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