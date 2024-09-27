Бывшего офицера осудили за фейки про Российскую армию

В Санкт-Петербурге бывшему офицеру дали 4 года колонии за фейки о ВС РФ

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего офицера Сергея Линцова, признанного виновным в распространении фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, 17 сентября 2022 года Линцов, находясь около местной больницы, разместил в администрируемом им канале в Telegram сообщение с «ложной информацией об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ». В результате этого видео и текст стали доступны для просмотра 178 подписчикам канала.

Мужчину осудили по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») УК РФ и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как уточнили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, осужденный — бывший офицер Западного военного округа. Он был уволен со службы, а в 2022 году создал канал в Telegram, в котором критиковал своих экс-коллег.

Ранее Московский городской суд оставил в силе заочный приговор бывшему муниципальному депутату столицы Людмиле Штейн по делу о распространении фейков о ВС России. В настоящее время женщина находится в розыске.