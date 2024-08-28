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12:01, 28 августа 2024Силовые структуры

Суд оставил в силе заочный приговор экс-депутату Штейн за фейки о Российской армии

Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор экс-депутату Штейн за фейки о ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил в силе заочный приговор бывшему муниципальному депутату столицы Людмиле Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Басманного районного суда, но оставила ее без удовлетворения.

Суд заочно приговорил Штейн к 6 годам и 15 суткам. В настоящее время экс-депутат находится в розыске. В мае 2022 года она бежала из страны, переодевшись в униформу доставщика еды.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про Российскую армию в отношении Штейн в феврале 2023 года. По данным ведомства, женщина разместила на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Ее противоправные действия выявила прокуратура в ходе мониторинга.

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