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13:55, 27 марта 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Штейн заочно осудили за фейки о Российской армии

Суд в Москве приговорил к 6 годам экс-депутата Штейн по делу о фейках о ВС РФ
Людмила Штейн

Людмила Штейн. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 суткам лишения свободы бывшего муниципального депутата столицы Людмилу Штейн, признав ее виновной в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В настоящее время экс-депутат находится в розыске. В мае 2022 года она бежала из страны, переодевшись в униформу доставщика еды.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про Российскую армию в отношении Штейн в феврале 2023 года. По данным ведомства, женщина разместила на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Ее противоправные действия выявила прокуратура в ходе мониторинга.

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      Олеся Мицкевич
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