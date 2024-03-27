Бывшего депутата Штейн заочно осудили за фейки о Российской армии

Суд в Москве приговорил к 6 годам экс-депутата Штейн по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 суткам лишения свободы бывшего муниципального депутата столицы Людмилу Штейн, признав ее виновной в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В настоящее время экс-депутат находится в розыске. В мае 2022 года она бежала из страны, переодевшись в униформу доставщика еды.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про Российскую армию в отношении Штейн в феврале 2023 года. По данным ведомства, женщина разместила на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Ее противоправные действия выявила прокуратура в ходе мониторинга.