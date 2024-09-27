Бывшего советника экс-главы администрации Сочи оставили под стражей

Суд продлил срок ареста экс-советнику бывшего мэра Сочи Пищуру

Центральный районный суд Сочи продлил срок ареста Родиону Пищуру — экс-советнику бывшего главы администрации города Алексея Копайгородского. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Пищур пробудет под стражей до 30 октября. Его обвиняют в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. За одно захоронение просили от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Пищура следствие считает главарем ОПГ. Он уволился еще до отставки мэра. Летом 2024 года его задержали.

Ранее была раскрыта причина задержания Копайгородского.