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14:40, 27 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего советника экс-главы администрации Сочи оставили под стражей

Суд продлил срок ареста экс-советнику бывшего мэра Сочи Пищуру

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи продлил срок ареста Родиону Пищуру — экс-советнику бывшего главы администрации города Алексея Копайгородского. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Пищур пробудет под стражей до 30 октября. Его обвиняют в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. За одно захоронение просили от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Пищура следствие считает главарем ОПГ. Он уволился еще до отставки мэра. Летом 2024 года его задержали.

Ранее была раскрыта причина задержания Копайгородского.

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      Артем Соколов
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