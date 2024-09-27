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21:22, 27 сентября 2024Россия

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до десяти

МЧС России: число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до десяти

Фото: МЧС России

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале возросло до десяти. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, пострадал 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей», — отмечается в сообщении. Там добавили, что из-под завалов достали тела еще двух человек.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года.

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      Марина Совина
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