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18:26, 27 сентября 2024Россия

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

Mash сообщает о пяти погибших при взрыве на заправке в Махачкале

Кадр: Telegram-канал Mash

При взрыве на заправке в Махачкале погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ребенок, о котором идет речь, шел домой после дополнительных занятий в школе.

Также сообщается о 10 пострадавших. Двое находятся в критическом состоянии с травмами головы, тела и ожогами. При этом среди раненых есть ребенок, он госпитализирован.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших.

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