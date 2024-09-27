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20:28, 27 сентября 2024Силовые структуры

У владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС прошли обыски

Силовики провели обыск у одного из владельцев взорвавшейся в Махачкале АЗС
Начало событий в новости Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

Кадр: Telegram-канал Mash

Силовики провели обыск в доме одного из владельцев взорвавшейся в Махачкале АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас мужчина находится на допросе. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года. По статье об оказании услуг, не соблюдающих требование безопасности, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших.

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      Анна Габай
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