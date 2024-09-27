Число погибших при взрыве заправки в Махачкале выросло

МЧС России: число погибших при взрыве заправки в Махачкале выросло до семи

Число погибших при взрыве заправки в Махачкале выросло до семи. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

По их данным, из-под завалов спасатели извлекли тела трех человек.

«По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли семь человек, среди которых двое детей», — говорится в сообщении.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент второго взрыва на заправке.