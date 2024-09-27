Повторный взрыв на заправке в Махачкале попал на видео

Baza опубликовала кадры со вторым взрывом на заправке в Махачкале

Момент второго взрыва на заправке в Махачкале попал на видео. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна проезжающая мимо заправки машина. В этот момент от строения отлетают осколки, после чего с небольшим запозданием раздается звук взрыва.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Изначально очевидцы сообщили о шести пострадавших.

Позднее появилось видео, на котором запечатлены первые секунды после взрывов.