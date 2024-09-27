Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 27 сентября 2024Россия

Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

Очевидцы сняли видео с первыми секундами после взрыва на заправке в Махачкале

Очевидцы сняли на видео первые секунды после взрыва на заправке в Махачкале. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден обволакивающий улицу дым, несколько поврежденных автомобилей и различные осколки, лежащие на асфальте. Также слышны крики о помощи.

«Только что», — прокомментировал ситуацию автор видео.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Изначально очевидцы сообщили о шести пострадавших. Помимо того, стало известно, что четверых не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео

      Чат-боты разучились говорить «я не знаю»

      Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

      Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

      МВД Дагестана пообещало выяснить причины взрыва на заправке

      Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

      Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

      Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

      Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше