Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

Очевидцы сняли видео с первыми секундами после взрыва на заправке в Махачкале

Очевидцы сняли на видео первые секунды после взрыва на заправке в Махачкале. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден обволакивающий улицу дым, несколько поврежденных автомобилей и различные осколки, лежащие на асфальте. Также слышны крики о помощи.

«Только что», — прокомментировал ситуацию автор видео.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Изначально очевидцы сообщили о шести пострадавших. Помимо того, стало известно, что четверых не удалось спасти.