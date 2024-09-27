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16:02, 27 сентября 2024Силовые структуры

Дело главы «Сибирской навигационной компании» оказалось связано с генералом Шамариным

Дело главы «Сибирской навигационной компании» связано с арестованным Шамариным
Вадим Шамарин

Вадим Шамарин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении главы «Сибирской навигационной компании» Владислава Пыльского возбудили после проверки контрактов, заключенных при бывшем заместителе главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи провели ревизия заключенных при Шамарине контрактов и после пересмотра подписанного в 2020 году договора с «Сибирской навигационной компанией» завели дело.

Об аресте Пыльского стало известно ранее 27 сентября. Сообщалось, что в 2022 году Пыльский, действуя совместно с соучастниками, поставил Российской армии беспилотники, которые не соответствовали техническим требованиям и потребностям заказчика. Эти действия причинили государственному бюджету ущерб на сумму 164 миллиона рублей.

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