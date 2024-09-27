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16:00, 27 сентября 2024Из жизни

Девушка сняла 94 видео спящего бойфренда и разрушила отношения с ним

Фото: Kite_rin / Shutterstock / Fotodom

26-летняя женщина записывала на камеру сон бойфренда ради арт-проекта и непреднамеренно разрушила отношения с ним. Об этом обеспокоенный мужчина рассказал в сабреддите Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»).

По словам 21-летнего молодого человека, он случайно нашел архив видео, на которых он спал. Оказалось, что подруга снимала его каждый раз, когда он засыпал у нее дома. Так у нее накопилось 94 записи.

Женщина объяснила, что делала это ради своей магистерской программы по искусству. Она уверяла бойфренда, что планировала спросить у него разрешение перед сдачей проекта. При этом, как оказалось, у нее не было никакого запасного варианта. Женщина была полностью уверена, что ее партнер не будет против помочь ей с проектом.

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«У меня мурашки по коже, я не могу перестать думать о том, что она вторглась в мою личную жизнь, не предупредив, что делает что-то подобное», — признался молодой человек. Сначала он переживал, что слишком остро реагирует на действия подружки, но затем, прислушавшись к мнению комментаторов, расстался с ней. «Я чувствую себя так, словно она просто раздавила меня бульдозером, и ее оборонительная позиция только еще больше выводит меня из себя», — описал свои чувства он.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. О презентации узнали и работодатели мужчины и уволили его.

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      Юлия Юткина
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