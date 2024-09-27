До «безумных значений» упали инвестиции в одну из важнейших отраслей

Зерновой союз: снизившийся урожай пшеницы объясняется спадом инвестиций

В снижении урожая пшеницы в России в 2024 году виновата не погода, а ситуация с инвестициями, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, инвестиции в выращивание этой культуры резко снизились.

«Мы вообще потеряли инвестиционный ресурс, он упал до безумно низких значений», — сказал Злочевский.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуацию с урожаем пшеницы пытаются объяснить погодно-климатическим фактором. Злочевский назвал такую аргументацию смешной и напомнил, что она начинает звучать всякий раз, когда на рынке случаются неурядицы. По его мнению, основная проблема — падение технологичности отрасли на фоне уменьшения инвестиций.

Ранее эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ухудшили прогноз по сбору пшеницы в России в 2024 году на 1,6 миллиона тонн — с 83,8 до 82,2 миллиона тонн. Они объяснили это неблагоприятными погодными условиями в ряде российских регионов.