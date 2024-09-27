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21:01, 27 сентября 2024Экономика

Две картины Ван Гога облили супом

Экоактивисты облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Экоактивисты природоохранного движения Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Об этом движение сообщило в соцсети Х.

Акция прошла примерно через час после того, как суд приговорил к тюремным срокам активисток Фиби Пламмер и Анну Холланд, обливших супом картину «Подсолнухи» в 2022 году. Девушки получили 2 года и 20 месяцев соответственно. «Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа», — прокомментировала приговор одна из активисток.

В 2022 году девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. После акции во время конференции для журналистов Холланд рассказала, что изначально они остановили свой выбор на картине Ван Гога, так как она относится к известным произведениям искусства. Участники акции были уверены, что инцидент с шедевром обязательно привлечет внимание общественности. Девушки также указали на то, что Ван Гог использовал желтые и оранжевые оттенки как символы надежды и стремления к лучшему будущему.

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      Мария Черкасова
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