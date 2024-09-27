Две картины Ван Гога облили супом

Экоактивисты облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога

Экоактивисты природоохранного движения Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Об этом движение сообщило в соцсети Х.

Акция прошла примерно через час после того, как суд приговорил к тюремным срокам активисток Фиби Пламмер и Анну Холланд, обливших супом картину «Подсолнухи» в 2022 году. Девушки получили 2 года и 20 месяцев соответственно. «Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа», — прокомментировала приговор одна из активисток.

В 2022 году девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. После акции во время конференции для журналистов Холланд рассказала, что изначально они остановили свой выбор на картине Ван Гога, так как она относится к известным произведениям искусства. Участники акции были уверены, что инцидент с шедевром обязательно привлечет внимание общественности. Девушки также указали на то, что Ван Гог использовал желтые и оранжевые оттенки как символы надежды и стремления к лучшему будущему.