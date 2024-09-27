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13:30, 27 сентября 2024Из жизни

Две крупные рыбы принесли рыбакам 1,7 миллиона рублей

В Индии рыбаки продали редчайшую рыбу за 1,5 миллиона рупий

Фото: Dmytrenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

Индийские рыбаки поймали в Бенгальском заливе девять редких рыб необычно крупного размера. Об этом сообщает Kalinga TV.

Из рыб, которых местные жители называют «телия сила», готовят снадобья от старения. В традиционной медицине особенно ценится их рот, поэтому за него дают особенно много денег. «Телию силу» также покупают за пределами Индии, и тоже за ее целебные свойства.

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Рыбаки утверждают, что обычно эти рыбы предпочитают глубины моря, однако на этот раз попались возле устья Ганга — такое случается очень редко. Когда улов привезли в город Дингха, собралась целая толпа. Посмотреть на «телию силу» сбежались и местные, и туристы. В итоге самые крупные особи — пара стокилограммовых рыб — принесли рыбакам 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей), то есть их продали примерно по 8000 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали рыбу под названием Telia bhola весом 50 килограммов. В тот раз редчайшая рыба ушла с молотка за 1,3 миллиона рупий.

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      Олег Парамонов
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