Джордж Клуни поделился секретом идеального брака

Клуни заявил, что главный секрет идеального брака — доверие между супругами

Американский актер Джордж Клуни рассказал, что помогает ему сохранять идеальные отношения с супругой Амаль. Его слова передает издание People.

По словам звезды Голливуда, главный секрет идеального брака кроется в бесконечном доверии между супругами и взаимной поддержке.

«Поддержал бы все, в чем участвует жена. Она всегда на правильной стороне, а я горжусь, что нахожусь с ней в одном помещении. Важно уделять максимальное количество времени поддержке и доверию своему партнеру», — заявил Клуни.

Ранее стало известно, что Клуни выставил на благотворительный аукцион свидание с собой.