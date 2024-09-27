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19:36, 27 сентября 2024Культура

Джордж Клуни поделился секретом идеального брака

Клуни заявил, что главный секрет идеального брака — доверие между супругами

Фото: Stefanie Rex / Globallookpress.com

Американский актер Джордж Клуни рассказал, что помогает ему сохранять идеальные отношения с супругой Амаль. Его слова передает издание People.

По словам звезды Голливуда, главный секрет идеального брака кроется в бесконечном доверии между супругами и взаимной поддержке.

«Поддержал бы все, в чем участвует жена. Она всегда на правильной стороне, а я горжусь, что нахожусь с ней в одном помещении. Важно уделять максимальное количество времени поддержке и доверию своему партнеру», — заявил Клуни.

Ранее стало известно, что Клуни выставил на благотворительный аукцион свидание с собой.

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      Андрей Шеньшаков
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