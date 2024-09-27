Фигуранта дела о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали

В Москве арестовали фигуранта дела о мошенничестве с госконтрактом Минобороны

В Москве суд арестовал Владимира Иванова, похитившего деньги, выделенные под государственный контракт для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело было возбуждено еще 22 августа 2023 года. С каким госконтрактом оно связано, не уточняется.

По данным агенства, адвокаты Иванова просили не избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Ранее стало известно, что срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России продлен.