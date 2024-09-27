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10:50, 27 сентября 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали

В Москве арестовали фигуранта дела о мошенничестве с госконтрактом Минобороны

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве суд арестовал Владимира Иванова, похитившего деньги, выделенные под государственный контракт для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело было возбуждено еще 22 августа 2023 года. С каким госконтрактом оно связано, не уточняется.

По данным агенства, адвокаты Иванова просили не избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Ранее стало известно, что срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России продлен.

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      Екатерина Кашурникова
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