Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:00, 27 сентября 2024Силовые структуры

Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили

Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до 18 декабря

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России продлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, срок предварительного следствия продлен до 18 декабря 2024 года.

Также стало известно, что фигурантка дела о сухпайках Эльвира Смирнова, работавшая в АО «Грязинский пищевой комбинат», признала вину и заключила досудебное соглашение.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет начало конца». Как в Европе отреагировали на изменение ядерной доктрины России?

      Жители российского города остались без света из-за аварии на электросетях

      Россияне потратили рекордную сумму на кроссовки

      Российская пенсионерка рассказала о побеге из украинского ПВР

      В Херсонской области обвинили украинских военных в варварстве

      В США признали изоляцию страны от остального мира из-за одного американца

      Блогерша случайно засняла протаранившую ресторан машину

      Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили

      Вучич рассказал о реакции участников ГА ООН на слова Путина о новой ядерной доктрине

      Российские войска зашли на окраину запорожского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше