Срок предварительного следствия по делу о сухпайках продлили до 18 декабря

Срок предварительного следствия по уголовному делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России продлен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, срок предварительного следствия продлен до 18 декабря 2024 года.

Также стало известно, что фигурантка дела о сухпайках Эльвира Смирнова, работавшая в АО «Грязинский пищевой комбинат», признала вину и заключила досудебное соглашение.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

