Фигурантка дела о сухпайках признала вину

Фигурантка дела о некачественных сухпайках для Минобороны Смирнова признала вину

Фигурантка дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны России Эльвира Смирнова, работавшая в АО «Грязинский пищевой комбинат», признала вину и заключила досудебное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Смирнова и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что она признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила, и не намерена скрываться или препятствовать производству по делу.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.