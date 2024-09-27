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04:20, 27 сентября 2024Силовые структуры

Фигурантка дела о сухпайках признала вину

Фигурантка дела о некачественных сухпайках для Минобороны Смирнова признала вину

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Фигурантка дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны России Эльвира Смирнова, работавшая в АО «Грязинский пищевой комбинат», признала вину и заключила досудебное соглашение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Смирнова и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что она признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила, и не намерена скрываться или препятствовать производству по делу.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

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      Марина Совина
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