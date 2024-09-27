Фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 спустили на воду в Санкт-Петербурге

Фрегат «Адмирал Исаков», который стал четвертым кораблем проекта 22350, спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в присутствии главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщает ТАСС.

«Фрегат "Адмирал Исаков" является четвертым кораблем в серии. Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики, эти многоцелевые корабли способны решать задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне мирового океана», — сказал главком.

Он отметил, что фрегаты проекта 22350 оснащены самыми современными образцами вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

«Адмирал Исаков» получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет хранить и запускать противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты семейства «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон».

В мае американское издание The National Interest писало, что российский фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 воплощает в себе требования к новому поколению боевых кораблей. Автор отметил, что фрегат способен выполнять задачи противолодочной обороны, сопровождать более крупные корабли и наносить удары по наземным объектам противника.