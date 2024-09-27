ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

В Новосибирске ФСБ предостерегла жителя от связи с запрещенной организацией

В Новосибирске сотрудники ФСБ предостерегли 35-летнего жителя, который связался с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина установил контакт с легионом для получения дополнительного заработка. Куратор предложил россиянину осуществлять подрывы на объектах массового скопления людей. В результате попытку сотрудничества пресекла ФСБ. Мужчину предупредили, что при повторной попытке ему грозит уголовное дело и наказание до восьми лет колонии.

Ранее россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке Службой безопасности Украины (СБУ) через рекламу в телефоне.