Россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке СБУ через рекламу в телефоне

Житель Керчи на допросе ФСБ заявил, что связался с СБУ через рекламу в телефоне

Начало событий в новости Стали известны подробности о двух задержанных в Крыму агентах СБУ

45-летний житель Керчи, задержанный сотрудниками ФСБ за сотрудничество с украинской разведкой, рассказал на допросе о своей вербовке через всплывающую рекламу в телефоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам задержанного, Служба безопасности Украины (СБУ) вышла на него через волонтерскую организацию. В июне россиянин увидел в своем телефоне рекламу этой организации, в которой говорилось о помощи с обменом пленными. Мужчина позвонил по указанному в рекламе телефону, в разговоре он заявил собеседнику о своем желании вернуть Крым в состав Украины и предложил свои услуги по передаче информации о местоположении военных объектов в Керчи.

После этого с ним связался в Telegram мужчина, представившийся сотрудником СБУ Гетманом. Ему россиянин передавал данные, собранные во время работы монтером на железной дороге: он видел стоящие на железнодорожной станции военные эшелоны. Также подозреваемый отправлял украинской разведке координаты установки системы ПВО и систему защиты Крымского моста.

Ранее 27 сентября стало известно о задержании двух агентов украинских спецслужб. Против них возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.