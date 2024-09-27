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10:18, 27 сентября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о двух задержанных в Крыму агентах СБУ

ФСБ: агент СБУ собирал сведения о защите Крымского моста, работая монтером

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стали известны подробности о двух агентах Службы безопасноти Украины (СБУ), передававших Киеву сведения о российских военных объектах и системе защиты Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Один из агентов рассказал, что передавал сотруднику СБУ через мессенджер фотографии и координаты систем ПВО. Он работал монтером на железной дороге, поэтому ездил на станцию Тамань и видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны.

Второй фигурант сообщил, что специально приехал в Крым для занятия шпионской деятельностью. Он жил в Севастополе и передал представителям Главного управления разведки (ГУР) МО Украины 30 фото и координат военных объектов.

О задержании двух агентов украинских спецслужб стало известно ранее. Против них возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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