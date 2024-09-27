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10:15, 27 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ завела дела против трех приехавших в Курскую область журналистов

ФСБ завела дела о незаконном пересечении границы на 3 иностранных журналистов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении трех иностранных журналистов, приехавших в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Дела заведены против корреспондентов австралийского телеканала ABC — граждан США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста НotNews Мирчу Парбу. По данным ФСБ, всего с 17 августа были возбуждены уголовные дела в отношении 12 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России.

Ранее ведомство привлекло к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы корреспондента Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Симон Коннолли и журналиста украинского телеканала «1+1» Наталью Нагорную. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы после съемок в районе Суджи.

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