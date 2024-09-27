Юморист Максим Галкин запретил снимать его выступления в США и Канаде

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) запретил снимать и записывать на диктофон свои выступления. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, при покупке билета на концерт юмориста зритель соглашается с требованием не снимать и не записывать его выступление. Отмечается, что нарушителей правила охрана выведет из зала.

Нововведения касаются выступлений юмориста в США и Канаде. По информации Mash, Галкин ввел новое правило после того, как его оштрафовали в Дубае за проукраинскую реплику, произнесенную им на выступлении.

Ранее стало известно, что Галкин готов выступить на корпоративе перед россиянами. Сообщалось, что по требованию заказчиков он может отказаться от антироссийских высказываний. Утверждается, что за работу юморист запрашивает гонорар в размере восьми миллионов рублей.

В январе стало известно, что юмориста оштрафовали в ОАЭ из-за выступления в Дубае в 2023 году. Сообщалось, что Галкин негативно высказался о россиянах. Размер штрафа для юмориста составил 100 тысяч дирхам (2,5 миллиона рублей по текущему курсу).